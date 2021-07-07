وزير الاقتصاد يتفقد الأسواق التجارية بوسط بنغازي

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الثلاثاء، جولة تفقدية للأسواق المحلية وسط مدينة بنغازي رفقة وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

واستهدفت الجولة سوق الجريد القديم وسوق الذهب بالإضافة الى سوق الحوت وذلك للوقوف على الوضع العام وسبل عودة الحركة التجارية، كما التقى عدد من أصحاب المحال وتجار الذهب بمقر الوزارة في مدينة بنغازي لبحث ألية تنظيم تجارة الذهب واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السوق المحلي وتعزيز دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.