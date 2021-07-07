ليببا تسجل 1,248 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن رصد 1,248 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تضمنت 735 عينة جديدة و513 مخالطة، فيما وصل إجمالي عدد من تلقوا اللقاح المضاد للفيروس 393,688.

وذكر المركز في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي ليوم الثلاثاء، أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 28,5% من إجمالي 4,377 عينة تم استلامها وتوزيعها على 20 مختبرًا.

وقال المركز: 285 شخصًا تماثلوا للشفاء، من بينهم 183 في طرابلس و25 في الزاوية المركز، بينما توفي ثمانية أشخاص جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، بينهم خمسة أشخاص في سبها.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغ 198,142، من بينها 14,949 حالة نشطة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 179,970، وعدد الوفيات إلى 3,223.

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