إيطاليا: ليبيا تجاوزت مرحلة “التمزق”…واستقرارها أولوية “قصوى”

شدّد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، على أن بلاده تضع مسألة الاستقرار الدائم في ليبيا كأولوية قصوى بالنسبة لها.

وجاء ذلك خلال حديثه أثناء إحاطة برلمانية حول مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية، أمام لجنتيْ الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال الوزير الإيطالي إنه لا بديل عن مواصلة المساعي الدبلوماسية في ليبيا لتحقيق الاستقرار المنشود.

وأشار إلى أن ليبيا استطاعت أن تصبح دولة ذات حكومة موحدة تحظى بالشرعية، وتجاوزت مرحلة التمزق الناجم عن الصراع المسلح.

وأضاف “دي مايو”: استطعنا أن نساعد في الوصول إلى هذا الوضع الحالي، من خلال دورنا على الصعيد الدولي، وكذلك عبر تقوية علاقات التعاون مع الجانب الليبي.

وأردف: التحديات لم تنتهِ، بطبيعة الحال، ولكننا نأمل أن تستمر المساعي الرامية لإنجاح العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر، بالتزامن مع جهود تحسين الوضع الأمني في عموم البلاد.

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