لتحسين الخدمات.. «البريقة للنفط» تعلن استبدال  بطاقة الدفع الإلكتروني «تداول»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، استبدال بطاقة الدفع الإلكتروني (تداول)، في إطار تحسين الخدمات للمستخدمين والمشتركين في الخدمة.

وذكرت الشركة في بيان، نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إنه “فى إطار تحسين الخدمات للسادة المستخدمين والمشتركين فى خدمة بطاقة التداول ، تعتزم منسيقية خدمات العاملين بإدارة الخدمات العامة المباشرة فى استبدال بطاقة الدفع الإلكتروني (تداول)”.

وختم البيان، مطالبا “المستخدمين الراغبين فى تجديد الإشتراك الحضور إلى قسم الخدمات الشخصية بمنسيقية خدمات العاملين مصحوبين بالرقم الوطني ورقم الهاتف وذلك لإتمام إجراءات الاستبدال”.