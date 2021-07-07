رئاسة منظمة المرأة العربية تنتقل إلى ليبيا

أعلنت منظمة المرأة العربية، ومقرها القاهرة، انتقال رئاسة مجلسها الأعلى من الجمهورية اللبنانية إلى ليبيا، والتي تستمر لمدة عامين (2021-2023).

وقالت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، في تصريح لها اليوم الأربعاء: “إن ذلك سيتم الأحد القادم خلال زيارة وفد ليبي رفيع المستوى لمقر المنظمة برئاسة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية”، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

وأضافت كيوان “سيشارك في تلك الفعاليات السفير صالح الشماخي، المندوب المكلف لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والسفير علي الحلبي، المندوب الدائم للجمهورية اللبنانية لدى الجامعة، والسفير الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى الجامعة”.

وأعربت عن تقديرها لليبيا والوزيرة الليبية والوفد المرافق لها، مؤكدة أهمية هذه الزيارة التي تقام لإجراء مباحثات حول أجندة عمل المنظمة في الفترة القادمة، وسبل تعزيز أوضاع النساء والفتيات العربيات في ظل التحديات الراهنة.

يشار إلى أن رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة تنتقل بالتناوب بين الدول الأعضاء وفق الترتيب الأبجدي المُعتمد بجامعة الدول العربية وتكون مدة الرئاسة للمجلس الأعلى عامين، ويتكون من السيدات الأول للدول الأعضاء بالمنظمة أو من ينوب عنهن.