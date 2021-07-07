إيتاميل رادار: طائرة تابعة للقوات الجوية التركية تهبط في قاعدة الوطية

ذكر موقع إيتاميل رادار الإيطالي، إنه تتبع رحلة تركية جديدة إلى ليبيا، هبطت في قاعدة الوطية الجوية.
أضاف موقع إيتاميل رادار الإيطالي: “رصدنا اليوم الأربعاء 7 يوليو، رحلة للقوات الجوية التركية بين تركيا وليبيا، من طراز (ايرباص A400M) ( reg. 17-0078 – TUAF221 رمز اشارة النداء)”.
وأوضح الموقع الإيطالي، أن الطائرة غادرت أنقرة في تمام الساعة (08:54 بتوقيت وسط أوروبا) وهبطت في قاعد الوطية الجوية، في الساعة ( 12:45 بتوقيت وسط أوروبا) بعد ظهر اليوم، وستعود الطائرة إلى تركيا على نفس المسار.
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