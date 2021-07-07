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إيتاميل رادار: طائرة تابعة للقوات الجوية التركية تهبط في قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ذكر موقع إيتاميل رادار الإيطالي، إنه تتبع رحلة تركية جديدة إلى ليبيا، هبطت في قاعدة الوطية الجوية.

أضاف موقع إيتاميل رادار الإيطالي: “رصدنا اليوم الأربعاء 7 يوليو، رحلة للقوات الجوية التركية بين تركيا وليبيا، من طراز (ايرباص A400M) ( reg. 17-0078  – TUAF221 رمز اشارة النداء)”.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن الطائرة غادرت أنقرة في تمام الساعة (08:54  بتوقيت وسط أوروبا) وهبطت في قاعد الوطية الجوية، في الساعة ( 12:45 بتوقيت وسط أوروبا) بعد ظهر اليوم، وستعود الطائرة إلى تركيا على نفس المسار.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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