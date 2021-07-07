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يسري: هناك مخطط يهدف لافتعال صراعات مسلحة بالصورة التي يستحيل معها الذهاب للانتخابات

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد يسري إن التنظيمات الإرهابية تستغل الفراغ الأمني بالمنطقة الغربية، لمحاولة تعطيل الاتفاقات السياسية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية هناك غير منظمة وتفتقر إلى وجود خطة واضحة تعمل على ربط كل مديريات الأمن بمنظومة قوية تستطيع مجابهة مثل هذه التهديدات.

يسري وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الأربعاء، رجح وجود تمويلات من بعض التيارات السياسية المحلية هدفها إحداث صراع لتقويض الوصول للانتخابات وتعطيل خارطة الطريق، خاصة بعد فشلها في الالتفاف عليها في الجلسات التفاوضية الأخيرة بجنيف.

وأشار المحلل السياسي إلى وجود مخطط يهدف لافتعال صراعات مسلحة بالصورة التي يستحيل معها الذهاب للانتخابات، وهو ما يعني دخول البلاد من جديد في أتون الحروب والصراعات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • وجوه الغم شرعنوا الاستعمار في ليبيا واباحوا كل شي وللأسف اخوتنا في المنطقة الغربية ساكتين علي كل مايحدث وكل مايجري ولايهمهم شي وكأن هذه الأرض ليست لهم ولاهمهم ان يبذلوا اي جهد في سبيل اخراج الدولة مما هي عليه فماهو الحل برائيهم ان يكونوا مكتوفي الايدي وتاركين لشرذمة بسيطة تتحكم في ارائيهم وسلطتهم وتسلب منهم كل شي كان لكل شئ ان ينتهي وتعود الدولة لولا تعنتهم وسلبيتهم واتباعهم سبل الاخوان الشياطين الذين اضلوهم السبيل ماذا كان يحدث لو انتفضوا اهالي طرابلس علي المليشيات عندما اتاهم الجيش واراد استرجاع حريتهم وحقوقهم واتهموهم بالغزاة ومرحبين بالاتراك كأقرب الناس اليهم لاشئ يجعلنا حرصا لكي نكون تحت وحدة واحدة الشامى شامي والبغدادي بغدادي

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