يسري: هناك مخطط يهدف لافتعال صراعات مسلحة بالصورة التي يستحيل معها الذهاب للانتخابات

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد يسري إن التنظيمات الإرهابية تستغل الفراغ الأمني بالمنطقة الغربية، لمحاولة تعطيل الاتفاقات السياسية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية هناك غير منظمة وتفتقر إلى وجود خطة واضحة تعمل على ربط كل مديريات الأمن بمنظومة قوية تستطيع مجابهة مثل هذه التهديدات.

يسري وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الأربعاء، رجح وجود تمويلات من بعض التيارات السياسية المحلية هدفها إحداث صراع لتقويض الوصول للانتخابات وتعطيل خارطة الطريق، خاصة بعد فشلها في الالتفاف عليها في الجلسات التفاوضية الأخيرة بجنيف.

وأشار المحلل السياسي إلى وجود مخطط يهدف لافتعال صراعات مسلحة بالصورة التي يستحيل معها الذهاب للانتخابات، وهو ما يعني دخول البلاد من جديد في أتون الحروب والصراعات.

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