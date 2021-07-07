آمر محور الزطارنة في “بركان الغضب”: نقدر موقف تركيا ويجب العمل على تنفيذ إتفاقيات التعاون الموقعة معها

ليبيا – التقى آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” ووكيل وزارة خارجية حكومة الوحدة محمد خليل عيسى أمس الثلاثاء بسفير جمهورية تركيا المعتمد لدى ليبيا كنعان يلماز.

السفير التركي عبر في مستهل اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عن تهانيه للوكيل بتوليه منصبه، مؤكدًا على استعداده للعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ومن جهته أعرب الوكيل القيادي بمدينة مصراتة عن تقديره وامتنانه لموقف الحكومة التركية الداعم لتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا، وترحيبها بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية.

كما أشار إلى عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية العمل على تنفيذ ما وصفها بـ”اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين( في اشارة منه إلى اتفاقيات السراج – أردوغان غير المعتمدة من البرلمان المنتخب)، وكذلك عودة الشركات التركية، لاستئناف عملها ومساهماتها في إعادة الإعمار في ليبيا.

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