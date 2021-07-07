مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم الثلاثاء بتسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8 وفيات خلال الـ 24ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 28.5 بالمائة، من أصل 4377 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 285 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 179970 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 14949 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 3223 حالة.

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