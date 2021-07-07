وزيرا الخارجية والدفاع الإيطاليين يؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن هناك عقبات عديدة مازالت موجودة في ليبيا، رغم توحيد السلطة فيها، مستدركا بقوله: “لكن على ضوء الانتخابات المقرر أن تجري في 24 ديسمبر المقبل، ينبغي أن تمضي قدما مع تطبيع الأوضاع الأمنية”.

وأوضح دي مايو، في إحاطة برلمانية حول مشاركة بلاده بالبعثات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، نقلت تفاصيلها وكالة “آكي” الإيطالية، أن الاستقرار الدائم في ليبيا لا يزال الأولوية، بالنسبة لإيطاليا.

وأضاف أن العمل الدبلوماسي في ليبيا أمر لا غنى عنه، قائلا: “ليبيا لم تعد اليوم دولة ممزقة بسبب نزاع مسلح، بل أمة ذات حكومة موحدة وشرعية، وقد ساهمت إيطاليا في هذه النتائج، سواء أكان على المستوى الدولي، أم من خلال تعزيز التعاون الثنائي”.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، خلال الإحاطة البرلمانية ذاتها، إن وجود مرتزقة ومسلحين أجانب أمر يثير القلق، مضيفا: “بعد بلوغ الهدف المنشود من الانتخابات الليبية، سيكون من الضروري المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن هناك”.

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