ليبيا تتولى رئاسة “الأعلى لمنظمة المرأة العربية”

أعلنت منظمة المرأة العربية، ومقرها القاهرة، انتقال رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية من لبنان إلى ليبيا، بحسب ما أعلنته المنظمة.

ومن المرتقب أن تتسلم ليبيا رئاسة المنظمة والتي تستمر لمدة عامين 2021-2023، الأحد القادم، خلال زيارة وفد ليبي لمقر المنظمة برئاسة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

وبحسب ما صرحت به مديرة المنظمة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة؛ سيحضر فعاليات التوقيع، “السفير صالح الشماخي، المندوب المكلف لليبيا لدى جامعة الدول العربية، السفير علي الحلبي، المندوب الدائم للبنان لدى الجامعة، والسفير الدكتور أحمد الدليمي، المندوب الدائم للعراق لدى الجامعة”.

وسيبحث الوفد الليبي، خلال الزيارة، آلية عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة، وسبل تعزيز أوضاع النساء والفتيات العربيات، في ظل التحديات الراهنة.

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