ليبيا تتولى رئاسة “الأعلى لمنظمة المرأة العربية”

أعلنت منظمة المرأة العربية، ومقرها القاهرة، انتقال رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية من لبنان إلى ليبيا، بحسب ما أعلنته المنظمة.
ومن المرتقب أن تتسلم ليبيا رئاسة المنظمة والتي تستمر لمدة عامين 2021-2023، الأحد القادم، خلال زيارة وفد ليبي لمقر المنظمة برئاسة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.
وبحسب ما صرحت به مديرة المنظمة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة؛ سيحضر فعاليات التوقيع، “السفير صالح الشماخي، المندوب المكلف لليبيا لدى جامعة الدول العربية، السفير علي الحلبي، المندوب الدائم للبنان لدى الجامعة، والسفير الدكتور أحمد الدليمي، المندوب الدائم للعراق لدى الجامعة”.
وسيبحث الوفد الليبي، خلال الزيارة، آلية عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة، وسبل تعزيز أوضاع النساء والفتيات العربيات، في ظل التحديات الراهنة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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