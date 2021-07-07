سليمان: البرلمان سيتجه إلى إقرار قاعدة دستورية للمرحلة القادمة وفق الإعلان الدستوري

قال عضو مجلس النواب عبد القادر سليمان، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين اختارتهم البعثة الأممية لإحداث توافقات سياسية بين أطراف النزاع، لم يتوصلوا إلى حل بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

وأكد سليمان، في تصريحات لمنصة “فواصل”، أن البرلمان سيتجه إلى إقرار قاعدة دستورية للمرحلة القادمة وفق الإعلان الدستوري، على اعتبار أنه اختصاص أصيل للمجلس.

وأضاف أن مخرجات لجنتي “الأعلى للدولة” والنواب لم تُعرض على البرلمان للبتّ فيها ولا نعرف الأسباب، في حين أنّ “الأعلى للدولة” صوّت بالموافقة عليها، على حد قوله.

وأوضح أن جلسة النواب ستستعرض الاثنين المقبل الميزانية وإمكانية إصدار قانون للقرار رقم 5 الصادر عام 2014م بخصوص آلية انتخاب الرئيس، وكذلك “مخرجات فبراير” التي أتت بمجلس النواب.

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