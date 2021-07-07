المصادر، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أكدت أن هناك شائعات انتشرت مؤخرًا بهدف عرقلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وتمحورت حول نية جماعات إرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش تنفيذ هجمات في بعض المدن من بينها الزاوية وصرمان وطرابلس.

ولفتت المصادر إلى أن هذه التهديدات الإرهابية محاولة لاستدراج الجيش الليبي لمعركة عسكرية جديدة في الغرب، لأن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد أمن الوطن.

وأوضحت المصادر أن المليشيات التابعة لجماعة الإخوان هي التي تطلق مثل هذه الشائعات لأنها تعرف أن المضي قدما في المسار السياسي الحالي سيفضي إلى الانتخابات، ما يعني خروجها من المشهد برمته.

وذكرت المصادر أن الشائعات شملت استهداف مراكز اقتراع الناخبين في الغرب، من أجل بث الرعب ونشر الفوضى في البلاد، موضحة أن فرض الأمن هناك يقع ضمن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية وأن المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش وهي المنطقتين الشرقية والجنوبية تنعمان بالأمن والاستقرار حاليا.