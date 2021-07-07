الغويل يناقش مع فضيل الأمين تفعيل لوائح القانون التجاري

ناقش وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل تفعيل لوائح القانون التجاري وتشكيل لجنة لمراجعة النظم واللوائح، خلال اجتماع مع مدير مكتب المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي فضيل الأمين.

تناول الاجتماع دور المجلس الوطني ومساهمته في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم المقترحات في الشأن الاقتصادي، ودراسة تفعيل لوائح القانون التجاري 23-2010 بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

وتطرق اللقاء للبحث في تطبيق الحوكمة بشقيها الإداري والإلكتروني في المؤسسات العامة، وكيفية إعادة هيكلية المجلس الوطني وإمكانية تشكيل إدارة تتوافق مع المرحلة القادمة .

بدوره، أشاد الغويل بدورالمجلس في تقديم دورات تدريبية في مجال إعداد القيادات الإدارية للمؤسسات العامة.

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