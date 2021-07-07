النائب عبدالقادر سليمان: جلسة الإثنين القادم تستعرض الميزانية وقانون انتخاب الرئيس

قال عضو مجلس النواب عن أوباري عبد القادر سليمان، أنه سيتم خلال جلسة النواب يوم الاثنين المقبل، استعراض الميزانية وإمكانية إصدار قانون للقرار رقم 5 الصادر عام 2014 بخصوص آلية انتخاب الرئيس، وكذلك مخرجات فبراير التي أتت بمجلس النواب الحالي

وأضاف “سليمان”، في تصريح صحفي لـ«فواصل»، “سنتجه إلى إقرار قاعدة دستورية للمرحلة القادمة وفق الإعلان الدستوري، وهو اختصاص أصيل لمجلس النواب”.

وأردف، أن “مخرجات لجنتي الأعلى للدولة والنواب لم تُعرض على النواب للبتّ فيها ولا نعرف الأسباب، في حين أنّ الأعلى للدولة صوّت بالموافقة عليها”.

وأوضح “سليمان”، أن “لجنة الحوار اختارتها البعثة الأممية لإحداث توافقات سياسية بين أطراف النزاع لكنها لم تتوصل إلى حلّ”.