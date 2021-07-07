«الترجمان»: الجماعات المتطرفة متواجدة في الغرب الليبي تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية

أكد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني، أن التحذير بوجود مخططات فوضى وإرهاب تستهدف البلاد، سبقه عدة إنذارات هدفها الوحيد هو التغطية على الصراعات المسلحة بين الجماعات المتطرفة التي تنتهج سياسة فرض الأمر الواقع رفضا لإجراء الانتخابات وبين مؤيدي إجرائها في موعدها المحدد.

وقال الترجمان في تصريحات لـ«سكاي نيوز»: “إن هذه الجماعات المتطرفة متواجدة في الغرب الليبي تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية هناك”.

وطالب بضرورة مداهمة أوكار الإرهابيين أسوة بما يفعله الجيش في الجنوب من عمليات تطهير واسعة في المنطقة الحدودية مع الجزائر.