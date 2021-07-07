السايح لقناتنا: تأخر استلام القاعدة الدستورية يؤدي إلى الضغط على مراحل العملية الانتخابية

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أنه بإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين وصلت المفوضية إلى الجاهزية الكاملة ودخلت في تنفيذ العملية الانتخابية المقرر تنفيذها باقتراع 24 ديسمبر.

وفي تصريحات خاصة لقناتنا، أوضح السايح أن المفوضية في أعلى مستويات الجهوزية، مشيرا إلى أن تحديث سجل الناخبين عملية استباقية لتوفير الوقت في المراحل المتتالية الخاصة بتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر.

وأكد السايح أن مسألة تأخر استلام القوانين الانتخابية المتمثلة في القاعدة الدستورية تمثل العائق الوحيد أمام المفوضية، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى الضغط على مراحل العملية الانتخابية فنياً للوصول إلى الانتخابات.

وأشار السايح كذلك إلى فشل الاتفاقات السياسية بداية باتفاق الصخيرات وانتهاء باتفاقي تونس وجنيف.

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