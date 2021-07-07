وزير الاقتصاد والتجارة يعلن ميناء جليانة البحري منطقة تجارية حرة

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الثلاثاء، من مدينة بنغازي اعتبار ميناء جليانة البحري منطقة تجارية حرة بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية سهيل ابوشيحة وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري ومدير مكتب شؤون الديوان بنغازي ومراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

وأجرى الوزير جولة بالميناء والتقى خلالها بإدارة الشركة الليبية للموانئ لمتابعة سير العمل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة في تنظيم عمليات التصدير والاستيراد وطرح المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى التبادل التجاري.

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