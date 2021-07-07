التيجاني يطلع على العراقيل التي تعترض سير العمل بمنفذ امساعد البري

ليبيا – قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني أمس الثلاثاء بزيارة منفذ امساعد البري خلال جولة تفقدية رافقه خلالها مدير أمن المنفذ وعدد من أعضائه، وذلك للوقوف على سير العمل بالمنفذ.

التيجاني استمع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى شروح وافية من قبل العاملين بالمنفذ، حول آلية العمل والجهود التي تبذل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين والمسافرين.

وعقد الوزير على هامش هذه الزيارة اجتماعًا بمدير الأمن وعدد من أعضاء المنفذ، نوقش خلاله المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها، لضمان إنجاح سير العملية الأمنية بالمنفذ وتذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.