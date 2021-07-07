وزير الداخلية يتفقد مديريتي أمن الأشهب وأمساعد

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تفقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن مديريتي أمن “بئر الأشهب وأمساعد”، وذلك للاطلاع على سير العمل الأمني بالمديريتين والجهود الأمنية التي تبذل لحفظ الأمن.

واستعرض مازن في اجتماعا عقده خلال هذه الزيارة بمديري الأمن بحضور عدد من الضباط، الأوضاع الأمنية داخل هذه المناطق، والوقوف على الصعوبات التي تعترض سير العمل وايجاد الحلول لها.

وناقش وزير الداخلية أيضا سير العمل الأمني في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب ووضع الخطط الأمنية الكفيلة للتصدي لهذه الظواهر من خلال التعاون والتنسيق الأمني مع الجهات ذات العلاقة لنجاح العمل وضمان تحقيق أفضل النتائج في مكافحة هذه الظواهر.