إزالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة ببرقة تترأس مباحثات القطراني والكبير

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم الاربعاء، بمقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من مجلس النواب الصديق الكبير.

وتناول الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للقطراني، مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالاجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض ازالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة الواقعة اداراتها العامة بإقليم برقة ومن بينها الاسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف بالاضافة الى ضرورة توفير السيولة النقدية بكافة المصارف نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لاستقباله .