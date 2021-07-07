وكيل وزارة النفط يطلع الوزير على نتائج زيارة دولة الإمارات

اجتمع وزير النفط والغاز- المهندس محمد إمحمد عون بمكتبه مع وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج – رفعت محمد العبار عقب ترأسه لوفد الزيارة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلع وزير النفط والغاز خلال الاجتماع، الذي حضره كذلك عادل فرج جِبْرِيل مستشار الشؤون القانونية، على نتائج هذه الزيارة الرسمية، حيث قدم رفعت العبار وكيل الوزارة تقريراً شاملاً عن الزيارة، متضمناً ما تم تقديمه من صورة واضحة عن قطاع النفط والغاز بليبيا، والحديث عن إمكانيات وقدرات الشركات الإمارتية ومدى استعدادها للمشاركة فى تطوير وتحديث المنشاءات النفطية بليبيا، كذلك تم التطرق للزيارات والإجتماعات التى عقدها الوفد مع مسئولي النفط والغاز بالإمارات، وكذلك مع مدراء ورؤساء الشركات.

وأثنى الوزير على نجاح الزيارة، وحسن إدارتها لما فيه فائدة للقطاع، مؤكدا أن وزارة النفط والغاز تعمل بشكل موحد ومتكامل لتحقيق أهدافها المنشودة، وأنها تقدم كل الدعم والمؤازرة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لتنفيذ برامجها المتمثلة في المحافظة على الإنتاج والعمل على زيادته، وتطوير المنشاءات النفطية، وتسويق المنتجات والبحث عن اكتشافات ومؤملات جديدة تعوض الفاقد من الإنتاج، وترفع من المقدرات النفطية والغازية.

وأكد رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز ان الوزارة تسير على خط واحد وهدف واحد للنهوض بقطاع النفط والغاز، وتعمل بكل إمكانياتها فى سبيل ذلك، وشكر معالي الوزير على دعمه المستمر واهتمامه بكل المسائل التي تخص القطاع.

كما أشاد وزير النفط والغاز بالجهود المبذولة من قبل وكيل الوزارة، مؤكدا أن وزارة النفط والغاز هى الجهة الرسمية الوحيدة التي تتعامل مع الجهات الحكومية الأخرى والسفارات وغيرها من الجهات الرسمية فى كل ما يتعلق بشئون القطاع واهتماماته، وهى قادرة على القيام بواجباتها على خير وجه.