القطراني يناقش ملف عمال ليبيا مع رئيس الاتحاد العام للعمال

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط الخاصة بالعمل النقابي ومناقشة الشكاوى المقدمة من قبل العاملين بشركة النهر لتصنيع الانابيب بالاضافة الى النظر في ملف دعم الشركات المتعثرة والمنسحبة والمدمرة بنيتها التحتية اثناء الحرب على الارهاب وايجاد السبل الرامية لصرف مرتبات كوادرها الوظيفية والفنية واضافة عدد من الشركات الى قرار مجلس الوزراء رقم 181 الخاص بدعم هذه الشركات، بالاضافة الى النظر في الشركات القادرة على تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية ومنحهم الاولوية في عملية التعاقد .