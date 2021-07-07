ليبيا الان

«القطراني» يبحث مع «الكبير» إزالة القيود المفروضة على المصارف 

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى حسين اعطية القطراني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي،  الصديق الكبير، وناقشا العديد من النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض  ازالة القيود المفروضة على المصارف.

وذكر حساب حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك في بيان، أن «القطراني» و«الكبير»، تناقشا خلال اجتماعهما بمقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس تفاصيل النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض  ازالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة الواقعة اداراتها العامة بإقليم برقة ومن بينها الإسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف”.

وأوضح  البيان، أن الاجتماع حث كذلك “على ضرورة توفير السيولة النقدية بكافة المصارف نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لاستقباله” .

الوسوم

«القطراني» الكبير المصارف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك