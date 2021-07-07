«القطراني» يبحث مع «الكبير» إزالة القيود المفروضة على المصارف 

التقى حسين اعطية القطراني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وناقشا العديد من النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض ازالة القيود المفروضة على المصارف.

وذكر حساب حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك في بيان، أن «القطراني» و«الكبير»، تناقشا خلال اجتماعهما بمقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس تفاصيل النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض ازالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة الواقعة اداراتها العامة بإقليم برقة ومن بينها الإسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف”.

وأوضح البيان، أن الاجتماع حث كذلك “على ضرورة توفير السيولة النقدية بكافة المصارف نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لاستقباله” .