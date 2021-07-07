اللافي تلتقي وفداً تابع للأمم المتحدة من الخُبراء المُُستقلين

التقت رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة برئاسة مجلس وزراء الحكومة المؤقتة ليلى اللافي، الثُلاثاء، وفدًا تابع للأمم المتحدة من الخُبراء المُستقلين المعنيين بالمُراجعة الإستراتيجية برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدولاي باتيلي وفريقاً من المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك لإجراء مُراجعه استراتجية مُستقله لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ورحبت اللافي، بفريق الخبراء، حيث قدمت الشكر وتقديرها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش على مُتابعته ملف وحدة دعم وتمكين المرأة، حيث دار اللقاء بتقييم لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وتَطَرَّقَت اللافي إلى جهود وحدة دعم وتمكين المرأة وأهمية دور المرأة الليبية محلياً ودولياً، والمشروعات التي أعدتها الوحدة لدعم وتمكين المرأة الليبية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وفق الإستراتيجية الوطنية المُعدة بما يتوافق مع خصوصية المُجتمع الليبي ويُحقق الأمن والإستقرار والسلام .

وأثنى فريق الخُبراء الإستراتيجيين، على الجهود المبذولة من الوحدة، والوقوف معًا لتحقيق أهداف ورسالة وحدة دعم وتمكين المرأة.

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