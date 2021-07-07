مديرية أمن سبها تبحث تشكيل غرفة أمنية مشتركة لضبط الخارجين عن القانون

ليبيا – اجتمع مدير أمن سبها العميد محمد بشر أمس الثلاثاء برؤساء الأجهزة الأمنية بمدينة سبها.

الاجتماع الذي عقد بديوان مديرية أمن سبها ناقش بحسب ما أورد مكتب إعلام وزارة الداخلية توحيد كافة الجهود بين الأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة، وكذلك التعاون والتنسيق المشترك بين مديرية الأمن وباقي الأجهزة الأمنية، لمكافحة كافة الظواهر السلبية والجريمة المنظمة لحفظ الأمن وبسطه بالمدينة.

وبحث المجتمعون تشكيل غرفة أمنية مشتركة لضبط الشارع العام والقبض على المطلوبين والخارجين عن القانون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية