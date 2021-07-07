أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأربعاء.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن الأجواء ستكون صيفية معتدلة على أغلب المناطق، وفيما يلي تفاصيل الأحوال الجوية:

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع رطوبة عالية خاصة على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (35 – 39) مْ على مناطق الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (38 – 40 ) مْ على مناطق الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: السماء صافيةٌ.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 43) مْ.

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