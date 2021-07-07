الدبيبة لوفد أعيان تاورغاء: حكومتي عنوانها لا للحرب ونعم للسلام

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم، بمقر ديوان مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة وأعيان مدينة تاورغاء.

وأثنى الحاضرون على الخطاب التصالحي الذي ينتهجه رئيس الحكومة كون خطاب السلام والمصالحة ولم الشمل كان عنواناً يتسم في لغته.

كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع كافة قطاعات الحكومة للتواصل مع المناطق الليبية والمساعدة في خطة الحكومة نحو المصالحة الشاملة.

وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته أمام الحضور على أن كل كافة المناطق الليبية التي زارها لم تر منها إلا كل ترحاب ورغبة صادقة في المصالحة والبناء وحكومة الوحدة الوطنية سيكون عنوانها لا للحروب ونعم للسلام.

وفي كلمة لرئيس المجلس المحلي تاورغاء وأكد على الدعم الذي تشهده المدينة من قبل رئيس الحكومة الذي زارها رفقة وفد حكومي للوقوف على متطلبات واحتياجات المدينة والاجراءات التي اتخدت بالخصوص.