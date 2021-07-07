لمواجهة الوباء.. “طبرق الطبي” يستقبل شحنة أكسجين مسال من مصر

استقبل مركز طبرق الطبي اليوم الأربعاء، شحنة غاز مسال قادمة من مصر؛ للمساعدة في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي في بيان صادر عنه أن الشحنة تُقدر بحوالي ثمانية آلاف لتر مكعب.

وأضاف وفق البيان المنشور عبر “فيس بوك”: وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، قامت بتوريد تلك الشحنة، في إطار اهتمامها بالمراكز والمستشفيات الصحية في ليبيا؛ من أجل التصدي لجائحة كورونا.

من جهته، أثنى المدير العام بمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، على جهود وزارة الصحة ورئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية لدعم مركز طبرق الطبي.

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