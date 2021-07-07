انعقاد اجتماع وزاري مع المجلس الوطني للتخطيط

عقد الاثنين، اجتماع وزاري موسع ضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير الدولة للشؤون المهجرين وحقوق الإنسان احمد أبو خزام، مع مدير عام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي و الاجتماعي فضيل الأمين، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل ساعدي المصري ممثلا عن وزيرة العدل، بالإضافة إلى عدد من الخبراء و المستشارين.
وتم خلال الاجتماع، دراسة آفاق و مجالات التعاون بين الوزارات والمجلس.
في هذا الإطار، أكد المجتمعون على ضرورة البرامج الاجتماعية ذات العلاقة بالنازحين و المهجرين وحقوق الإنسان و العمل على عقد شراكة بين الحكومة و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني، والذي يهدف إلى تنفيذ 300 مبادرة والتي من المتوقع أن تحقق 59 هدفًا، و ذلك لتحقيق رؤية “ليبيا بلد السلام و الازدهار”.
و على صعيد المبادرات الاقتصادية المعنية بالنازحين و المهجرين و حقوق الإنسان، أكد المجتمعون على الإصلاح الهيكلي، وتنمية و تنويع الاقتصاد و إعطاء دور أساسي للقطاع الخاص، و تطوير وإسهام الصناديق الاستثمارية في عملية التنمية.
كما اتفق الاجتماع، على استحداث صناديق للبنية التحتية و الأساسية و إعادة الإعمار في البلديات والعمل على تصميم شبكة أمان اجتماعي.
وعلى المستوى التشريعي، تطرق المجتمعون، إلى إصدار تشريع خاص بالمصالحة ( توحيد المفاهيم – شرعية الأدوات) و العفو العام بهدف ترسيخ أسس ومواثيق التعايش السلمي المشترك بين الليبين و فتح قنوات آمنة بين الأفراد و الجهات المختصة للإبلاغ عن الانتهاكات و تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف أصحاب الحقوق دون تمييز مع مراجعة التشريعات العامة لضمان العدالة.
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