انعقاد اجتماع وزاري مع المجلس الوطني للتخطيط

عقد الاثنين، اجتماع وزاري موسع ضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير الدولة للشؤون المهجرين وحقوق الإنسان احمد أبو خزام، مع مدير عام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي و الاجتماعي فضيل الأمين، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل ساعدي المصري ممثلا عن وزيرة العدل، بالإضافة إلى عدد من الخبراء و المستشارين.

عقد الاثنين، اجتماع وزاري موسع ضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير الدولة للشؤون المهجرين وحقوق الإنسان احمد أبو خزام، مع مدير عام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي و الاجتماعي فضيل الأمين، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل ساعدي المصري ممثلا عن وزيرة العدل، بالإضافة إلى عدد من الخبراء و المستشارين.

وتم خلال الاجتماع، دراسة آفاق و مجالات التعاون بين الوزارات والمجلس.

في هذا الإطار، أكد المجتمعون على ضرورة البرامج الاجتماعية ذات العلاقة بالنازحين و المهجرين وحقوق الإنسان و العمل على عقد شراكة بين الحكومة و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني، والذي يهدف إلى تنفيذ 300 مبادرة والتي من المتوقع أن تحقق 59 هدفًا، و ذلك لتحقيق رؤية “ليبيا بلد السلام و الازدهار”.