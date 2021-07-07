الدبيبة يلتقى أعضاء «الأعلى للمصالحة» وأعيان تاورغاء

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان مجلس الوزراء، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة، وأعيان مدينة تاورغاء.

وخلال اللقاء، نوه الدبيبة بالحفاوة التي استقبل بها خلال زياراته للمدن الليبية، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية تتخذ من «لا للحروب ونعم للسلام» شعارا لها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

– الدبيبة يصل إلى مدينة تاورغاء مع وزيري التعليم العالي والصحة

ووفق البيان، فقد أثني الحضور على «الخطاب التصالحي، الذي ينتهجه رئيس الحكومة كون خطاب السلام والمصالحة ولم الشمل عنوانا للغته»، وأبدوا استعدادهم لـ«التعاون مع كل قطاعات الحكومة للتواصل مع المناطق الليبية والمساعدة في خطة الحكومة نحو المصالحة الشاملة».

بدوره، أشاد رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«دعم» رئيس الحكومة للمدينة، التي زارها رفقة وفد حكومي للوقوف على متطلباتها واحتياجاتها.

ومطلع أبريل الماضي، شدد الدبيبة شدد الدبيبة على أن «عملية الإصلاح بدأت من تاورغاء وسوف تكون في كل مدن ليبيا»، وذلك خلال زيارته المدينة رفقة وزيري التعليم العالي والصحة.

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