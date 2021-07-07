الفيتوري: تيار الإسلام السياسي يسعى جاهدًا لعدم الوصول إلى انتخابات

ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري إن هناك جهة واحدة في ليبيا هي التي لها مصلحة في إفشال الحوار الليبي، فمنذ تشكيل الحكومة الجديدة وتيار الإسلام السياسي يسعى جاهدًا لعدم الوصول إلى انتخابات.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن تيار الإسلام السياسي في ليبيا بلا شعبية، ولا يملك سوى المناورة الخبيثة لاقتناص أي مكسب سياسي، وعلى مدار عقد كامل تبين للجميع أن العمليات المشبوهة التي شابت المسار السياسي في ليبيا تأتي من الإخوان وحلفائهم.

وتابع: “هذه المرة وصل الأمر إلى منعطف خطير، فبعد أن حذرنا من ممارسة الضغوط على اللجنة لتمرير ما يريدون، ضرب الجميع هذه التحذيرات بعرض الحائط ورضخ الجميع لما يريده هذا التيار الفاسد”.

وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، اقترح الفيتوري أنه لا بد من التدخل الدولي الجاد لتعديل مسار بعثة الأمم المتحدة، وإجبار الجميع على الالتزام بما أفرزه مجلس الأمن من قرارات سابقة تقضي بإجراء انتخابات في القريب العاجل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية