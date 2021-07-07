بني الوليد تسجل ازديادا ملحوظا بعدد الإصابات

أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد، محمد أبو النيران، ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المدينة بشكل كبير، مشيرا في تصريح لقناة ليبيا إلى نقص الإمكانات الضرورية لمجابهة الوباء في المدينة.
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قناة ليبيا
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