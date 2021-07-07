رئيس ديوان مجلس النواب لسفير الاتحاد الأوروبي: تنتظرنا مهام كبيرة الفترة المقبلة

عقد رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل ” اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير ” خوسيه ساباديل ” بحضور عدد من خبراء برنامج “انتر بارس” التابع للاتحاد الأوروبي و المعني بتعزيز قدرات البرلمانات.

وألقى رئيس ديوان مجلس النواب كلمة خلال الاجتماع رحب فيها بالسفير “خوسيه ساباديل ” وخبراء برنامج “انتر بارس “، شاكراً مجهوداتهم لإعداد مقترحات الشراكة الخاصة بين ديوان مجلس النواب الليبي والبرنامج.

وأوضح بأن تعزيز العمل البرلماني سيكون له أثر كبير على الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا ، مضيفاً بأنه تنتظرنا مهمة كبيرة في المرحلة القادمة، مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير وتعزيز المصالحة الوطنية والمجتمعية ولكي يتحقق ذلك ينبغي بناء قدرات ديوان مجلس النواب لما يمثله بحسب اختصاصاته من دور رئيسي في مساعدة المشرع حتى يتمكن من القيام بمهامه الدستورية وتعزيز الديمقراطية تمهيداً وانجاحاً للانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وتابع رئيس ديوان مجلس النواب إن مجالات التطوير والتدريب البرلماني وتعزيز دور الإدارة البرلمانية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية والتواصل المجتمعي وتبادل الخبرات بين ديوان مجلس النواب الليبي والبرلمانات الأوروبية ستكون من ضمن أولويات وأهداف استراتيجية التعاون.

وبدوره أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير ” خوسيه ساباديل ” استعدادهم لتقديم الدعم و المساعدة اللازمة للمؤسسة التشريعية في ليبيا، مشيراً إلى استعداده لزيارة مقر مجلس النواب في اقرب فرصة ، معربا ً عن شكره وامتنانه لرئيس ديوان مجلس النواب.

الجدير بالذكر الاجتماع كان بتنسيق مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب الليبي.