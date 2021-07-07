الخوجة: هناك بعض التحفظات من قبل النواب على أبواب الطوارئ والتنمية بميزانية الحكومة

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إن جلسة البرلمان أمس الإثنين خصصت كلها للاستماع إلى الحكومة والوزراء الحاضرين بخصوص ما تم من أعمال وخطوات منذ منحهم الثقة، وهي للاستماع وإبداء الملاحظات على بعض الأمور، ومنها ملف الميزانية العامة، وليست للمساءلة بمعناها المعروف.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لموقع لـ”عربي21″ القطري أوضحت أنه بخصوص الميزانية العامة للدولة تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان بعقد اجتماع مشترك مع وزير المالية ووزير التخطيط، لوضع تقديرات الميزانية وإجراء التعديلات المطلوبة، ثم عرض التقرير النهائي للجنة للاستماع إليه من قبل الأعضاء والتصويت عليه، على حد قولها.

وأضافت أن هناك بعض التحفظات من قبل الأعضاء على بعض الأبواب الواردة في ميزانية الحكومة، ومنها باب الطوارئ وباب التنمية، وربما هذا ما عطل إقرار الميزانية.

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