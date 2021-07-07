المستشار صالح لكوبيش: مجلس النواب سيشرع في استصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر وتوزيع الدوائر الانتخابية وكيفية انتخاب مجلس النواب الجديد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، وفي تصريحات نقلها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أوضح أن رئيس مجلس النواب أكد خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، للمبعوث الأممي أن مجلس النواب سيشرع في استصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، وكيفية انتخاب مجلس النواب الجديد”.

وتابع الصافي: “المستشار صالح، أشار إلى أن مجلس النواب ليس لديه أي مانع في التوافق، مؤكداً أن المجلس أدى دوره من الناحية القانونية، داعياً كافة الأطراف للاستجابة لانهاء عملها فيما يخص المناصب السيادية”.

وأضاف: “شدد رئيس مجلس النواب والمبعوث الأممي على أن تعقد الإنتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021”.

واستكمل: “ومن جانبه حذر المبعوث الأممي كافة المعرقلين للمسار الإنتخابي مشدداً على أنه سيتم فرض عقوبات دولية على المعرقلين، مؤكداً دعمه المتواصل لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا”.

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