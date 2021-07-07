«السايح»: مفوضية الانتخابات تدعم توجه الاتحاد النسائي الليبي

في إطار الدور الذي تقوم به المرأة في العملية الانتخابية أقيم بالمركز الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء احتفالية للجلسة التحضيرية لانتخاب الاتحاد النسائي العام على مستوى ليبيا، والذي يشرف عليه كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية IFES.

وأوضح الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات، أن الاحتفالية شارك فيها كلًا من رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، وعضوة المجلس الاستفادة رباب حلب وعضوة المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ومندوبين عن بعثة الأمم المتحدة، ومجلس الدولة الاستشاري، ووحدة دعم المرأة بالمجلس الرئاسي وحقوق الحريات لدعم المرأة وعدد من النساء الفاعلات على مستوى ليبيا.

ومن جانبها عبرت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد في كلمتها عن سعادتها للعرس الانتخابي الذي يجمع نساء ليبيا ويكون أول مسار ديمقراطي حر تتم فيه توحيد الجهود على كل المسارات الديمقراطية.

وقال «السايح» إن “الاتحاد النسائي الليبي يعد من المنظمات العريقة التي لها باع طويل في دعم المرأة الليبية” مضيفًا أن “دور المفوضية هو دور داعم لهذا التوجه بدعمها للعملية الانتخابية التي ستنطلق منها لنيل حقوقها وواجباتها في هذا المجتمع للمشاركة في اتخاد القرار السياسي”.

وأوضحت عضوة منظمة الايفس في كلمتها دور المنظمة في إنشاء هذا الاتحاد بالتعاون مع اللجنة التحضيرية منذ عام 2017، والتنسيق في إنشاء “النظام الأساسي للاتحاد واللوائح التنظيمية”.

وأعربت مندوبة قسم المرأة لبعث دعم الأمم المتحدة في ليبيا عن تمنياتها على انتخاب الاتحاد الذي يكون فاعل وعامل في سبيل التقدم والإنماء للمرأة الليبية.

واختتم الحفل بتقديم عرض مرئي يوضح عمل اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي الليبي العام.