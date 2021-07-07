رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي بمسؤولي مبادرة نيقوسيا لدعم البلديات

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

07 July, 2021

التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري صباح اليوم المستشار الاستراتيجي لمشروع البلديات الليبية بمبادرة نيقوسيا بالاتحاد الأوروبي اودو ومسؤولة العلاقات الدولية بإقليم ترينتو- إيطاليا إلينا اوليفي ومستشار مشروع شراكة البلديات المُتوسطية ستيفانو روسي القائمين على مشروع توطين التدريب بين البلديات والجامعات الليبية بمشروع مبادرة نيقوسيا للتعليم المستمر ومنسق المشروع بالمنطقة فرج نجم والمسؤولين عن مُتابعة وتنفيذ المشروع ببلديتي بنغازي وطبرق .

وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات وتقوية السلطات المحلية وتقوية الخدمات الحكومية حيث بحص خلال اللقاء آلية العمل ومجالات التدريب والخطة الزمنية لبرنامج التدريب و الملاحظات عن البرنامج العام المقرر بدايته خلال شهر أكتوبر 2021م.