ليبيا الان

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي بمسؤولي مبادرة نيقوسيا لدعم البلديات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

07 July, 2021

التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية  الصقر بوجواري صباح اليوم  المستشار الاستراتيجي لمشروع البلديات الليبية بمبادرة نيقوسيا بالاتحاد الأوروبي  اودو ومسؤولة العلاقات الدولية بإقليم ترينتو- إيطاليا إلينا اوليفي ومستشار مشروع شراكة البلديات المُتوسطية  ستيفانو روسي القائمين على مشروع توطين التدريب بين البلديات والجامعات الليبية بمشروع مبادرة نيقوسيا للتعليم المستمر ومنسق المشروع بالمنطقة فرج نجم والمسؤولين عن مُتابعة وتنفيذ المشروع ببلديتي بنغازي وطبرق .

 وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات وتقوية السلطات المحلية وتقوية الخدمات الحكومية حيث بحص خلال اللقاء  آلية العمل ومجالات التدريب والخطة الزمنية لبرنامج التدريب و الملاحظات عن البرنامج العام المقرر بدايته خلال شهر أكتوبر 2021م. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك