الحزب المدني الديمقراطي: أي تأجيل للانتخابات بعد 24 ديسمبر.. مرفوض

أصدر الحزب المدني الديمقراطي إيجازاً صحفياً دعماً للمطالبة الشعبية بإجراء الانتخابات في موعدها.

وأعرب الحزب المدني الديمقراطي عن دعمه المطلق للوقفة الاحتجاجية التي نظمت مساء أمس الثلاثاء 6 يوليو 2021م، أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل والرفض التام لتأجيلها تحت أية ذريعة.

وأكد الحزب المدني الديمقراطي دعمه لهذه الوقفة داعياً أبناء الشعب الليبي في أرجاء الوطن وخارجه إلى الخروج في وقفات مماثلة تأكيداً لرغبتهم الملحة في إحداث التغيير عن طريق صنادق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، ويدعو إلى استمرار هذه الوقفات والحفاظ على سلميتها، والحرص والتفطن للمندسين الذين قد ينحرفون بها عن هدفها.

وجدد الحزب المدني الديمقراطي حرصه على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م لرفع معاناة المواطن المعيشية، واستعادة السيادة الوطنية، وإنهاء أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وإنجاز المسار الديمقراطي لبناء دولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساوون، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، والعيش الكريم.