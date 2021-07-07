الدبيبة يشكل لجنة خاصة بمتابعة الاستعدادات للانتخابات

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة خاصة بمتابعة الاستعدادات للانتخابات القادمة.

وتشمل مهام اللجنة التي يترأسها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وتضم في عضويتها عددا من الوزراء، التنسيق بين المؤسسات المختلفة ومفوضية الانتخابات لنشر التوعية حول أهمية المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى المساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية لها.

وسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها، بينما كلف رئيس اللجنة بتقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء.

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