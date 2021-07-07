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وزير الدفاع الإيطالي: وجود “مرتزقة ومسلحين أجانب” في ليبيا “أمر يثير القلق”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، عن قلقه من وجود “مرتزقة ومسلحين أجانب” في ليبيا.

وأوضح غويريني في إحاطة برلمانية بشأن مشاركة إيطاليا في المهمات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، إنه “أمر يثير القلق إنه فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية في ليبيا”.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي، إلى أنه وبعد بلوغ الهدف المنشود من الانتخابات، سيكون من الضروري المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن في ليبيا.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو،أن “الاستقرار الدائم في ليبيا لا يزال هو الأولوية”، بالنسبة لإيطاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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