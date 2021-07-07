الخارجية الليبية تؤكد على أهمية التعاون مع تركيا لإعادة الإعمار

أكد وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، للشؤون السياسية، محمد عيسى، على أهمية تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة مع تركيا، للإسهام بإعادة الإعمار في البلاد.

ويأتي تأكيد عيسى، خلال لقاء جمعه مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، في طرابلس.

ولفت وكيل وزارة الخارجية، إلى أهمية “عودة الشركات التركية، لاستئناف عملها ومساهماتها في إعادة الإعمار في ليبيا”.

وأوضح بيان وزارة الخارجية الليبية، تأكيد السفير التركي لدى ليبيا “استعداده للعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين”.

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