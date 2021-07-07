غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية تسيطران على المقرات والمعسكرات التي كانت تستغلها المجموعات الخارجة عن القانون

سيطرت غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية على المقرات والمعسكرات التي كانت تستغلها مجموعات خارجة عن القانون ومرتزقة في عمليات اجرامية وخطف مواطنيين.

آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، وفي تصريحات لقناتنا، اليوم الأربعاء، قال: “أن العمل الذي تقوم به القوات المسلحة في هذه منطقة هو عمل أمني صرف يستهدف فرض الأمن والأستقرار ومنع الانفلات الامني وهذا مطلب سكان المنطقة التي عانت كثيرا من هذا الموضوع، ولا نستهدف أحدا لا قبيلة ولا مكون”.

ومن جانبه، أفاد آمر منطقة سبها العسكرية، في تصريحات لقناتنا، أنه قد تم اقتحام المقر بمساندة كتيبة الجارح وتمت السيطرة عليه والعمل جاري علي بناء 4 كتائب نظامية وتم تمركز عدد 2 منها في معسكر الرحبة والمدفعية الذي يحتاج إلى بعض الصيانات البسيطة

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