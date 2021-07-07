توصيات المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات

خرج المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات الذي أقيم في إطار تفعيل المهام والالتزامات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لغايات تنفيذ البرامج العملية لإجراء الانتخابات، خرج بعدة توصيات ذات علاقة بالاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية تسيطران على المقرات والمعسكرات التي كانت تستغلها المجموعات الخارجة عن القانون
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
دي مايو يؤكد أهمية إجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الخارجية الليبية تؤكد على أهمية التعاون مع تركيا لإعادة الإعمار
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
وزير الدفاع الإيطالي: وجود “مرتزقة ومسلحين أجانب” في ليبيا “أمر يثير القلق”
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك