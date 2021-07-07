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توصيات المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

خرج المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات الذي أقيم في إطار تفعيل المهام والالتزامات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لغايات تنفيذ البرامج العملية لإجراء الانتخابات، خرج بعدة توصيات ذات علاقة بالاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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