توصيات المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات

خرج المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات الذي أقيم في إطار تفعيل المهام والالتزامات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لغايات تنفيذ البرامج العملية لإجراء الانتخابات، خرج بعدة توصيات ذات علاقة بالاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

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