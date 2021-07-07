العبار يطلع وزير النفط على نتائج زيارته الرسيمة إلى الإمارات

اطلع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج بحكومة الوحدة الوطنية رفعت العبار الوزير محمد إمحمد عون على نتائج زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في لقاء حضره مستشار الوزارة للشؤون القانونية عادل فرج جبريل.

وقالت وزارة النفط والغاز عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن العبار قدم خلال لقائه مع الوزير تقريراً شاملاً عن الزيارة، متضمناً ما تم تقديمه من صورة واضحة عن قطاع النفط والغاز في ليبيا، وإمكانيات وقدرات الشركات الإمارتية ومدى استعدادها للمشاركة في تطوير وتحديث المنشآت النفطية بليبيا، وكذلك الاجتماعات التي عقدها الوفد الليبي مع مسئولي النفط والغاز ومسؤولي الشركات بالإمارات.

من جانبه أثنى وزير النفط والغاز محمد عون «على نجاح الزيارة، وحسن إدارتها لما فيه فائدة للقطاع»، مؤكدا أن الوزارة تعمل بشكل موحد ومتكامل لتحقيق أهدافها المنشودة، وتقدم الدعم والمؤازرة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لتنفيذ برامجها المتمثلة في المحافظة على الإنتاج والعمل على زيادته، وتطوير المنشآت النفطية، وتسويق المنتجات والبحث عن اكتشافات ومأملات جديدة تعوض الفاقد من الإنتاج، وترفع من المقدرات النفطية والغازية.

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وأشاد عون بجهود وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، مؤكدا أن «وزارة النفط والغاز هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تتعامل مع الجهات الحكومية الأخرى والسفارات وغيرها من الجهات الرسمية في كل ما يتعلق بشئون القطاع واهتماماته، وهى قادرة على القيام بواجباتها على خير وجه».

وأكد وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار أن الوزارة تسير على خط واحد وهدف واحد للنهوض بالقطاع، وتعمل بكل إمكانياتها في سبيل ذلك، مشيدا بدعم الوزير المستمر واهتمامه بكل المسائل التي تخص القطاع.

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