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انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية بالزنتان

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مختبر التحاليل لفيروس كورونا ببلدية الزنتان عن انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس، مبينا عدم وجود الطفرة الهندية مبدئيا بالمنطقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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