انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية بالزنتان

أعلن مختبر التحاليل لفيروس كورونا ببلدية الزنتان عن انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس، مبينا عدم وجود الطفرة الهندية مبدئيا بالمنطقة.

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