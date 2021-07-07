انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية بالزنتان

أعلن مختبر التحاليل لفيروس كورونا ببلدية الزنتان عن انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس، مبينا عدم وجود الطفرة الهندية مبدئيا بالمنطقة.
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قناة ليبيا
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