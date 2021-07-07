أعيان بلدية وازن يناشدون المجلس الرئاسي تفعيل اللجنة الليبية التونسية المشتركة

ناشد أعيان بلدية وازن المجلس الرئاسي بتفعيل اللجنة الليبية التونسية المشتركة، المشكلة لمعالجة بعض القضايا الحدودية بالمنطقة، مشددين على أهمية إشراك أهالي المدينة في برامج المصالحة الوطنية التي يسعى المجلس لتنفيذها كطريق للتعايش السلمي والاستقرار في البلاد، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، عميد المجلس البلدي وازن، وعدد من أعيان ووجهاء المدينة الواقعة غرب البلاد.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء اللافي مع وفد بلدية وزان ناقش سبل تطوير الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا في البلدية، من خلال معبر وازن الحدودي مع تونس، الذي يشهد حركة كبيرة للمسافرين من الجانبين، وأوضاع بعض المقار الحكومية التي تعاني من قلة الإمكانيات، ومنها مركز شرطة وازن الذي يحتاج وقفة جادة من قبل الوزارة المختصة.

واضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اللافي أكد لوفد بلدية وزان على أهمية دور البلدية والأعيان في التعاون من أجل الرفع من مستوى الخدمات في مدينة الوازن، التي تعد من المناطق الحدودية المهمة.

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