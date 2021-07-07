وزارتي الصحة والداخلية تبحثان الوضع الوبائي في البلاد

بحث وكيل وزارة الصحة، سمير كوكو، مع رئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة جائحة كورونا بوزارة الداخلية العميد، رمضان برباش، الوضع الوبائي لفيروس كورونا بعد الازدياد الملحوظ لعدد حالات الإصابة في البلاد.

حيث تم الاتفاق على وضع آلية موحدة بين وزارتي الصحة والداخلية لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل مع الوضع الوبائي، كما تم الاتفاق على تفعيل غرفة مركزية بين الوزارتين، ووضع خطة مشتركة بخصوص المنافذ.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي القاضي بإغلاق منفذ وازن الحدودي، والرفع من التدابير الوقائية والاحترازية بالمنافذ البرية والجوية والبحرية.

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