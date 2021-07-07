السويح: يجب تخفيض ميزانية حكومة الوحدة وما يحدث مجرد مناكفات وتأجيل

رأى عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، ‏علي السويح أن تباطؤ إقرار مجلس النواب للميزانية انعكس على المشهد العام وسبب معاناة الجميع يلاحظها وتزمر في الشارع العام.

السويح، وفي مداخلة له عبر “تغطية خاصة” على فضائية “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، قال: “الغريب في الأمر أن عنصر الوقت ليس ذو قيمة نهائيًا لدى مجلس النواب في التعامل مع هذه الميزانية”.

وأوضح أن النقاش حول الميزانية مستمر من 3 أشهر ولم يتم الاتفاق أو إقرارها، واصفًا ما يحدث بأنه مناكفات وتأجيل وأنه إذا كان هناك أسباب مقنعة لعدم إقرار الميزانية لكان الجميع أقتنع.

وتابع: “الحياة الاقتصادية في انهيار يوم بعد يوم والمعاناة كبيرة جدًا، والجميع كان يأمل في هذه الحكومة وأن تأخذ الميزانية طالما تم إعطائها الثقة ولكن لم يحدث شيء من ذلك”.

ولفت إلى أن الانتخابات في شهر ديسمبر القادم وحتى الآن في منتصف العام لم يتم إقرار الميزانية، متسائلاً: “كيف تسير الأمور؟ هذا شيء يجاوب عليه الأخوة في مجلس النواب”.

وشرح أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إذا لجأ إلى الترتيبات المالية مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي، فلن يكون هناك أي دور بمجلس النواب وسيحدث مثلما حدث في السابق مع رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولاياتها فائز السراج.

وأوضح أن السراج قام بالترتيبات المالية وتجاهل مجلس النواب لعدم إقراره للميزانية، مضيفاً أن السراج تصرف كما “يحلو له” واحتوى مجموعة من النواب.

وبيّن أن النواب فقدوا سيطرتهم على المجلس الرئاسي وقت حكومة السراج، متوقعاً أن يفقدوا سيطرتهم على أداء الحكومة في هذه الفترة مع الدبيبة بنفس الأمر.

وأفاد بأن الدبيبة سوف يتجاهل مجلس النواب في حال عدم إقرار الميزانية، وإذا لجأ إلى طريقة الترتيبات المالية سيكون مجلس النواب فقد أي تأثير على هذه الحكومة في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن مجلس الدولة أبدى ملاحظات كثيرة على الميزانية من ضمنها أن الرقم كان كبير جداً وغير مفصل بدقة وأنه ألغى البند المتعلق بالطوارئ وأن هناك الكثير من الملاحظات الجوهرية.

وأكمل: “أتوقع في مجلس النواب أن تتكرر هذه الملاحظات لأنها ملاحظات موضوعية جداً، يحاول البعض من الخيّرين أن تُخفض هذه الميزانية إلى حد معين لكي تسيير الأمور أما التضخم فيها يساهم مساهمة كبيرة في الفساد والكثير من الأمور”.

واستدرك: “إذا كانت المماطلة لأشياء أخرى كمساومات أو تحقيق مكاسب، فهذا على حساب المواطن لأنه الدافع الأكبر لهذه الأمور، وإذا كانت الميزانية محددة بدقة وفي الحد الأدنى لتسيير المدة فالمفترض أنه غير مبرر لمجلس النواب عدم إقرارها”.

ونوّه إلى الملاحظات الجوهرية الكثيرة في الميزانية والتي من ضمنها أن الرقم كبير جداً وتم نزوله أكثر من مرة إلا أنه لم ينزل بالطريقة التي تجعل الاستفادة منها بدون تضخم ولا حدوث فساد أو مساومات، مُختتمًا: “اتفق مع الخيّرين في موضوع تخفيض هذه الميزانية ولا اتفق مع أعضاء مجلس النواب الذين يعقدون صفقات مع هذه الحكومة”.

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