المؤتمر الوطني يطالب بمعالجة تدني المنظومة الصحية

اختتم المؤتمر الوطني لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المنعقد بمدينة بنغازي أعماله.

وأكد المشاركون ضرورة معالجة مظاهر تدني وترهل المنظومة الصحية في البلاد من خلال إعادة تأهيل الكادر الطبي عموما، لافتين إلى أن التوصيات النهائية ركزت على المواد العلمية.

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